VÍDEO: O retorno do motorista e cobrador, os "mitos", à linha Universidade

Nesta segunda-feira começaram as aulas do segundo semestre na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Mas não foram somente os alunos que voltaram à instituição. O motorista Antônio Cezar Machado da Silva, 38 anos, e o cobrador Lucas Milani, 23, conhecidos por muitos alunos como os "mitos", voltaram para a linha Universidade. E com eles, muita risada no trajeto entre o campus e o Centro.

Cobrador e motorista conhecidos como "mitos" estão de volta à linha Universidade



Quem embarcou ouviu os famosos bordões da dupla: "e aí, fera!", "firmão no busão" e "de leve na neve". E teve gente que sentiu saudade dos dois e comemorou o retorno. Confira, no vídeo, como foi a primeira ida da dupla até o campus.