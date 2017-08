VÍDEO: homem joga celulares para dentro do presídio em Santa Maria

Criminalidade 06/08/2017 | 18h16 Atualizada em

As câmeras de vigilâncias do Presídio Regional de Santa Maria flagraram um homem arremessando dois pacotes com celulares e acessórios para dentro do pátio da casa prisional. O episódio foi registrado na noite da última sexta-feira.

Um dos pacotes caiu na área de recreação e o outro foi parar entre o muro e o pátio do presídio. Em seguida, o homem que arremessou os pacotes sai correndo.

Os agentes viram a ação na hora, pelo circuito de monitoramento, e fizeram uma vistoria no local. No pátio havia um blusão de lã com 15 celulares e duas baterias. Em uma sacola plástica que caiu entre o muro e o pátio, os agentes encontraram três celulares, 19 carregadores e fones de ouvido.