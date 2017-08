VÍDEO: conheça o Marrom, o cão recepcionista de uma pet shop

Meu Pet é Pop 07/08/2017 | 17h30 Atualizada em

Quem chega em um estabelecimento comercial gosta de ser bem recebido, não é mesmo? Na pet shop Cia dos Bichos, em Camobi, os clientes são recepcionados com carinho e brincadeiras pelo Marrom – um cachorro que "trabalha" como recepcionista na loja.

O cão chegou na pet shop há mais ou menos oito meses, magro e doente, para ficar temporariamente no local. O tempo foi passando, ele foi ficando grande e saudável e conquistou o coração dos clientes e funcionários – inclusive, foi adotado pela Gésica Lopes, que trabalha no estabelecimento.

Apesar de ter um lar, Marrom não deixou de ir todos os dias na pet shop. Ele ganhou, inclusive, um uniforme e um crachá com o nome e o cargo: recepcionista.

– Todos os dias, bem cedo, o Marrom já começa a chorar para eu abrir a porta, porque ele precisa sair e ir para a pet shop. Nós dois vamos e voltamos do trabalho juntos. Até mesmo nos domingos e feriados, quando é minha folga, ele vai e fica lá na porta – conta Gésica.

Ao chegar na loja, o funcionário canino fica, na maior parte do tempo, em frente à porta de entrada. Ao meio-dia, após o almoço, é a hora do descanso na cama que fica escondida atrás do balcão. Depois da longa sesta, Marrom volta ao posto.

O recepcionista chamou a atenção dos clientes que frequentam o pet shop. Seja com os tutores ou os animais, ele quer fazer amizade com todos que chegam no estabelecimento.

– O Marrom é a paixão da Nina. Sempre que ela vem aqui os dois começam a correr na loja e não param de brincar. Ele é um encanto de cachorro – conta Otávio Antoniazzi, tutor da golden Nina.

O PROJETO

O Meu Pet é Pop é uma seção do Diário idealizada em 2014. Ele já contou a história de diversos animais, como o Miguel, gato que virou xodó em uma oficina, a Gorda do Calçadão, e a Pretinha, mascote do Samu. Em 2017, ganhou uma vinheta nova, inspirada na abertura da aclamada série Orange is New Black.

Se você conhece algum animal popular na sua rua ou bairro, conte para reportagem pelo email victoria.debortoli@diariosm.com.br. Seu bichinho, seja ele gato, cão, tartaruga ou qualquer que seja a espécie, pode se tornar ainda mais pop.