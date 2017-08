Vento de mais de 100 km/h provoca estragos na Região Central

Vendaval 08/08/2017 | 08h30 Atualizada em

Foto: Gabriela Perufo / New Co DSM

Estragos em residências na Rua Vitória, no Bairro Parque Pinheiro Machado Foto: Gabriela Perufo / New Co DSM

O vendaval atingiu rajadas de 106 km/h na Região Central na madrugada desta terça-feira. A velocidade foi registrada em São Gabriel, às 4h, segundo dados registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Santa Maria, as rajadas foram de 61,2 km/h no mesmo horário.

Conforme informações da Brigada Militar de São Gabriel, árvores caíram sobre residências e há situações de destelhamentos. Na página do Facebook do jornal Caderno 7, de São Gabriel, há informações de que a Escola Estadual Quinze de Novembro suspendeu as aulas por causa da falta de energia elétrica.





RODOVIAS LIBERADAS

A queda de árvores também deixou rodovias federais bloqueadas durante a madrugada. Em um ronda feita às 8h desta terça-feira com as polícias rodoviárias federais, a informação era que não havia mais pontos de bloqueios nas BRs 290 (trecho São Gabriel-Bagé), 153 (Caçapava do Sul) e 392 (Santa Maria).

FALTA DE ENERGIA

O problema mais grave nesta manhã é a falta de energia elétrica. E a área mais atingida é da concessionária RGE Sul, que fornece o serviço para as cidades da Região Central. Conforme a assessoria de imprensa da concessionária, são 33 mil clientes sem energia na região. A RGE Sul não dá um prazo para que o serviço seja reestabelecido. No Estado, são 100 mil clientes sem luz.



Para informar a falta de energia, a orientação é ligar para 0800-7077272 e ter em mãos o código do cliente.