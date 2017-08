Vazamento de esgoto no Parque Itaimbé espalha mau cheiro há dias

Infraestrutura 07/08/2017 | 15h42 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Um dos cartões-postais de Santa Maria, o Parque Itaimbé, convive, desde a última semana, com uma desagradável surpresa.

Quem mora ou passa pela região situada entre as Ruas Tuiuti e a Venâncio Aires, depara com um vazamento de esgoto que emerge de uma estrutura de concreto. Além de inviabilizar a passagem e espalhar água, o mau-cheiro tem sido o motivo de maior reclamação.

– É um absurdo não fazer nada com isso bem no meio do nosso parque – disse uma idosa enquanto passava pelo local e não quis se identificar.



Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços, Paulo Almeida Rosa, a prefeitura já tem conhecimento do problema e, por volta das 15h desta segunda estava no local junto da Corsan:

– Uma equipe de manutenção da rede pluvial está lá e junto com a Corsan queremos identificar de quem é a responsabilidade e contornarmos a situação, Independentemente, vamos trabalhar junto para resolver o quanto antes.

Manutenção

Por volta das 18h30min, a gerente da Corsan, Andréia Zanini,informou que o problema foi resolvido e técnicos trabalharam na desobstrução da estrutura, denominado, Posto de Visita (PV). O local ainda estará sob monitoramento nos próximos dias.