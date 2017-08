Vaquinha para construção de memorial às vítimas da Kiss será lançada na próxima semana

Tragédia em Santa Maria 14/08/2017 | 12h52 Atualizada em

Começa, na próxima segunda-feira, dia 21, a campanha de arrecadação para a construção do memorial às vítimas do incêndio na boate Kiss. De acordo com a página no Facebook criada para a divulgação da vaquinha, o memorial será construído na área onde funcionava a casa noturna, que foi desapropriada no mês passado.

O objetivo da campanha, que deve ser lançada às 10h do dia 21, na Praça Saldanha Marinho, em Santa Maria, é arrecadar o dinheiro necessário para a realização do concurso público que vai escolher o projeto de desenvolvimento para a construção do memorial, organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB).

As doações para a vaquinha serão feitas pela internet, via cartão de crédito. No dia de lançamento da campanha, quatro computadores serão instalados na praça para dar início às arrecadações.

A campanha está sendo realizada por meio de parceria entre a prefeitura de Santa Maria, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia em Santa Maria (AVTSM) e o IAB RS.