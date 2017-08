Uma rua que inspira solidariedade

Cidadania 14/08/2017 | 10h01 Atualizada em

Para Cristina, Santos e Núbia, a proximidade com o Husm facilita a rotina das três instituições Foto: Gabriel _Haesbaert / NewCO DSM

Você já pensou em um lugar onde só se faz o bem? Basta chegar a uma pequena rua em Camobi para perceber o ambiente de cooperação e amparo, característico de pessoas dispostas a ajudar quem passa por momentos complicados da vida.

Na Rua Vereador Erli de Almeida Lima, a apenas 1,6 quilômetro do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), funcionam três entidades filantrópicas: Associação Leon Denis, Casa Maria e Centro de Apoio a Criança com Câncer (CACC).



Logo ao entrar na rua, avista-se o CACC, bem na frente da unidade do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar de Camobi. De acordo com o gerente, Claiton Leal dos Santos, o CACC, que tem 21 anos, começou seu funcionamento no centro de Santa Maria, mas já está há 18 anos em Camobi.

Para ele, o grande diferencial da rua é que uma instituição dá visibilidade às outras e isto gera uma parceria legal entre as casas.

– No CACC, temos hospedagem para 25 pessoas, entre crianças e acompanhantes. Além disso, dispomos de alimentação e outros cuidados com pacientes de câncer. Mas o principal disso é destacar que a localização do CACC foi pensada para suprir a necessidade das pessoas de ficarem próximas ao hospital – conta.

Na quadra seguinte, no mesmo lado do CACC, está localizada a Casa Maria. A assistente social Cristina Marian Lago conta que a entidade funciona na Rua Erli de Almeida Lima desde a fundação, em março de 2014. Ela enfatiza a opinião de Santos sobre a importância da proximidade das instituições com o Husm.

Para a assistente social Cristina Marian, o relacionamento dos vizinhos com a Casa Maria é de respeito e colaboração Foto: Gabriel _Haesbaert / NewCO DSM

– Hospedamos, em média, 21 pessoas em tratamento e dispomos de leito exclusivo para pacientes que fizeram transplante de medula. Percebemos a dificuldade das pessoas que vêm de fora para se locomover em Santa Maria. É mais um problema para quem passa por um momento difícil. Neste caso, além de colaborar com alimentos, medicamentos e fraldas, a Casa Maria está perto do hospital – destaca.

Uma quadra adiante da Casa Maria, do outro lado da rua, está a Associação Leon Denis. Ali são hospedados pacientes do Husm em situação de vulnerabilidade social, encaminhados pela assistência social do hospital.A presidente, Núbia Denardin da Rosa, conta que a Associação está no mesmo local há 25 anos.

O assistente social Rafael Ramos salienta que a localização a cinco quadras do HUSM permite o deslocamento rápido dos pacientes, principalmente em situações de emergência.

A boa vizinhança

Núbia conta que os vizinhos são participativos nas ações da Leon Denis. Ela relata que grande parte das doações que compõem o brechó da Associação vem dos moradores da rua. Já Ramos, conta que muitas pessoas passam na frente, batem à porta e se dispõem a ajudar. Logo, eles são adotados por voluntários, que são solícitos em várias ocasiões.

Segundo Ramos e Núbia, na Associação Leon Denis, boa parte das doações para os brechós vem dos vizinhos Foto: Gabriel _Haesbaert / NewCO DSM

– Moro na Rua Restinga Seca, transversal da Vereador Erli de Almeida Lima, então também sou vizinho das três casas. Acho incrível a doação pessoal das pessoas da comunidade. Quando elas percebem qualquer necessidade, se dispõem a nos ajudar – diz Rafael que, desde criança, acompanha as ações da mãe, Dúnia Ramos, na Associação Leon Denis.

O médico veterinário Manuel Badke mora entre as três casas. Ele enfatiza que, principalmente por meio do Rotary Clube de Santa Maria, procurar ajudar as três.

– Como vizinho e como cidadão, devemos colaborar com quem se empenha em melhorar o dia a dia das pessoas em tratamento de saúde. Nossa rua é aberta à solidariedade. Aqui, a gente ajuda e é ajudado. Eu e minha família, estamos rodeados e engajados com essas instituições – conta.

A vendedora Fátima Oliveira acredita que toda ação em favor do próximo é bem-vinda. Moradora na frente da Leon Denis, ela é uma das colaboradoras do brechó solidário e lembra outro diferencial da rua da solidariedade: a segurança. Para a vendedora, o movimento em torno das três casas deixa os vizinhos mais tranquilos nessa questão.

O vice-presidente do CACC, Ubiratan Santos, concorda com Fátima. Ele destaca que nunca as casas estão sozinhas e, além disso, contam com o apoio da Brigada Militar, que fica bem na esquina.

Santos enfatiza que além do engajamento da vizinhança com as instituições, a segurança é um diferencial da rua Foto: Gabriel _Haesbaert / NewCO DSM

– Em três situações de doença, minha família precisou contar com casas que a acolhesse. Moro entre a Leon Denis e a Casa Maria. Faço questão de apoiá-los sempre que posso – diz o estudante de Educação Física Vitor Prade.

A avó, a mãe e a sogra de Prade não conseguiriam se tratar se não tivessem o amparo de casas de acolhimento. Hoje, para retribuir, o estudante ajuda no que pode e ressalta que sempre doa materiais em bom estado, como móveis, roupas e agasalhos.

Para conhecer ou colaborar com as três instituições, basta fazer uma visita ali em Camobi. O endereço, a gente já sabe...

Para ajudar

Associação Leon Denis

Endereço: Rua Vereador Erli de Almeida Lima, 520,

Bairro Camobi

Telefone: (55) 3226-4928



Casa Maria

Endereço: Rua Vereador Erli de Almeida Lima, 447

Bairro Camobi

Telefone: (55) 3311-7077

Centro de Apoio a Criançacom Câncer (CACC)

Endereço:Rua Vereador Erli de Almeida Lima, 365

Bairro Camobi

Telefone: (55) 3226-4949 ou 3226-7703