UFSM pode encerrar o ano com déficit de R$ 30 milhões

Depois que o Ministério da Educação (MEC) anunciou, na sexta-feira, o aumento de mais 5% no limite de empenho para custeio e investimentos em todas as instituições federais de ensino do país, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) aguarda o recebimento de cerca de R$ 6 milhões.

A informação é do reitor, Paulo Burmann, afirmando ser esse um valor irrisório no montante que a UFSM espera do governo para o orçamento deste ano. Se o Executivo federal não repassar 100% do valor previsto – R$ 144 milhões –, a UFSM pode encerrar o ano com um déficit de R$ 25 milhões a R$ 30 milhões.

Para Burmann, outra dificuldade em não ter recebido o total para este ano é que, depois de outubro, a UFSM "não consegue empenhar mais nada". O empenho é o primeiro estágio da despesa e está restrito ao limite de crédito orçamentário de uma instituição. Então, sem a certeza de que receberá 100% do previsto para a universidade, o reitor não consegue prever as despesas necessárias da instituição.

Burmann ainda não sabe onde será investido o recurso de R$ 6 milhões, que deve ser liberado ainda nesta semana para a universidade. A UFSM trabalha com dois tipos de despesas: de capital e de custeio (veja abaixo). De acordo com gestor, a instituição vai avaliar as finanças para, depois, decidir onde serão investidos os R$ 6 milhões.

Conforme o reitor, até o momento, a UFSM não paralisou nenhuma obra que está em andamento, mas salienta que, da maneira como o governo faz os repasses, a instituição está muito próxima de rever essa questão.

– Estamos lutando pelo repasse total. E esperamos que, até o final de agosto, tenha, pelo menos, mais 15% de liberação do valor. A UFSM está respirando com máquinas, e precisamos respirar por conta própria – avalia Burmann.



