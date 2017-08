UFSM abre seleção com 6 vagas para professor adjunto

Concursos 14/08/2017 | 10h48 Atualizada em

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) abre processo seletivo com 6 vagas para o cargo de Professor Adjunto do campus de Santa Maria. As inscrições podem ser feitas até 12 de setembro no site da Instituição.

As vagas são para as áreas de Morfologia/Anatomia Humana, Artes/Artes Plásticas, Artes/Fundamentos e Crítica das Artes, Letras/Línguas Estrangeiras Modernas (Francês), Letras/Línguas Estrangeiras Modernas(Espanhol) e Administração/Mercadologia.



O vencimento básico é R$9.585,67, em dedicação exclusiva. O valor da taxa de inscrição é R$ 239.

O processo de seleção será feito através de provas escrita, didática, defesa de produção intelectual, títulos e prática. O edital completo está disponível no link.