UFSM abre seleção com 3 vagas de professor substituto

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) está com inscrições abertas para processo seletivo de professor substituto.

São disponibilizadas 3 vagas nas áreas de Odontopediatria, Música/percussão e Ciências Sociais aplicadas/Administração/Ciências contábeis/Turismo.



As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, de forma presencial, no departamento de origem da vaga, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. A taxa varia de R$ 55 a R$ 143.



Os vencimentos básicos do cargo vão de R$ 2.236,30 a R$ 5.742,14, em regime de trabalho de 20 a 40 horas semanais. O processo seletivo será feito através de prova de títulos, prova didática e prova prática.



O edital completo está disponível no link.