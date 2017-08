Trigêmeos de Itaara ainda estão internados no Husm

Alegria e ajuda 18/08/2017 | 14h11 Atualizada em

O triplo. A partir de agora, Edinara Santos Santana, 20 anos e Josué Cesar Silva de Cristo, 25, terão o triplo de amor e cuidado para dar aos filhos trigêmeos que nasceram na terça-feira, dia 15. Nesta sexta-feira, os pequenos e a mãe ainda continuavam internados no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), onde nasceram. De acordo com a mãe, os médios estão esperando os bebês ganharem mais peso.

Pedaladas que crescem a cada dia em Santa Maria e região



Ana Julia, Isac e Juliana vieram ao mundo por volta das 10h, com poucos minutos de intervalo entre um nascimento e outro. A família é de Itaara e os três nasceram no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). De acordo com a mãe, o parto foi tranquilo, diferente de quando ela descobriu que estava grávida de três.



Pais de gêmeos que morreram asfixiados em carro responderão por homicídio



_ Foi susto. Eu já tenho um pequeninho em casa, então eu levei um susto grande _ conta.

O primeiro filho do casal é um menino de dois anos, que ficou em Itaara esperando pela chegada dos irmãos. Esse é o terceiro parto de trigêmeos no Husm nos últimos três anos. Gestações múltiplas não são tão frequentes quanto as de dois bebês, mas a probabilidade é maior quando existem casos na família. O que torna a gravidez de Edinara ainda mais curiosa, porque ela não sabe de nenhum caso de gêmeos na família dela nem na do marido. Ele também ficou surpreso quando recebeu a notícia.

_ Eu tava trabalhando e ela tinha ido fazer o ultrassom. Antes de contar ela mandou eu sentar primeiro e eu sentei e ela me contou que era trigêmeos, ai eu me apavorei, não consegui reagir. Aí depois de um tempo eu fui apreciando _ contou.

Ana Julia nasceu primeiro, depois veio o pequeno Isac e Juliana. O parto foi cesariana e, por causa do peso, as crianças foram para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas segundo a equipe médica, eles passam bem. Na quarta-feira, Edinara já estava amamentando normalmente e eles esperam ir para casa nos próximos dias. Para o pai, os planos para o futuro são os melhores possíveis.

_ Eu espero que o futuro dos três seja bom, que seja tudo maravilhoso. O que eu não tive eu quero que eles tenham _ declarou.

AJUDA

Josué trabalha como operador de máquina na construção civil e Edinara é dona de casa. Eles contam com o apoio da família e de amigos para cuidar dos três filhos mais novos, mas se um filho só exige um aporte financeiro considerável, com três a situação fica ainda mais delicada. Quem quiser ajudar a família com doações, pode entrar em contato pelo telefone (55) 98448-9832.

Ana Julia

Hora do nascimento: 9h55min

Peso: 1,9kg

Isac

Hora do nascimento: 9h57min

Peso: 2,450kg

Juliana

Hora do nascimento: 9h59min

Peso: 1,760kg