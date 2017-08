Três são presos por vender bebida alcoólica para adolescentes

Caçapava do Sul 14/08/2017 | 09h52 Atualizada em

Três pessoas foram presas na madrugada de domingo por vender bebida alcoólica a menores de idade em Caçapava do Sul. Operação da Delegacia de Caçapava contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Santana da Boa Vista.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma boate, no centro da cidade, era investigada pela Polícia Civil após pedido do Ministério Público.

– Os indivíduos seriam suspeitos de fornecer as bebidas sem ao menos solicitar algum tipo de documento de identificação. Na ação, três pessoas foram flagradas fornecendo cerveja e vodka para seis menores de idade em uma boate – explica o delegado Fabrício de Santis Conceição.

Os presos foram encaminhados ao Presídio de Caçapava do Sul. Os adolescentes foram levados a Delegacia e entregue aos responsáveis.