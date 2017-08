Tosas dos pets no inverno exigem atenção especial dos tutores

Pets 04/08/2017 | 15h02 Atualizada em

Segundo a médica veterinária Luciana Wollle, de Santa Maria, não existem épocas específicas para a tosa, porém, é importante evitar cortar os pelos dos animais em dias muito frios. Ela diz que o uso contínuo de roupinhas nos pets que têm pelo longo pode embaraçar os fios e causar acúmulo de nós. Para estes, ela recomenda a tosa bebê.

– No inverno, o ideal é retirar apenas o comprimento do pelo, e o tutor deve fazer a escovação com frequência para evitar os incômodos nós. Na tosa bebê, o cão fica com a quantidade de pelos de um filhote. Ou seja, são cortados de uma a dois dedos no comprimento – explica.

Ela acrescenta que, com o corte muito curto dos pelos, os pets podem sentir mais frio. A veterinária diz, ainda, que, animais que ficam dentro de casa devem tomar banho a cada 10 dias.