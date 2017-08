Suspeito de matar funcionário de mercado durante assalto em Santa Maria é preso

4º latrocínio do ano 12/08/2017 | 11h42 Atualizada em

Um dos suspeitos da autoria do 4º latrocínio do ano em Santa Maria foi preso na manhã deste sábado. O jovem, de 23 anos, é investigado por participar do roubo de um malote e do assassinato de Luiz Antônio Rosa, 50 anos, funcionário de um mercado no Bairro São José. Crime ocorreu no final do mês de julho.

A prisão ocorreu na casa do suspeito, na Rua Tuiuti, por volta das 9h30min. A Parati, usada no crime por ele e outro comparsa, também foi apreendida. O suspeito foi encaminhado a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).

De acordo com o delegado Antônio Firmino de Freitas Neto, agora as investigações continuam em busca do segundo envolvido no latrocínio.

O CASO

Um homem de 50 anos foi morto na manhã do dia 29 de julho durante um assalto, em Santa Maria. Caso aconteceu no Bairro São José, por volta das 9h30min.

De acordo com informações da Brigada Militar, Luiz Antônio Rosa estava chegando nos fundos do Supermercado Bertagnolli, na Rua Antônio Botega, onde trabalhava, quando uma dupla o abordou. Os criminosos roubaram um malote e balearam a vítima. Rosa foi atingido no tórax e morreu na hora.

A dupla fugiu em uma Parati em direção à Vila Maringá.