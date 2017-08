Suspeito de chefiar tráfico de drogas é preso em São Sepé 

Operação Octopus 10/08/2017 | 12h14 Atualizada em

Três homens, de 34, 39 e 51 anos, foram presos preventivamente na manhã desta quinta-feira, por tráfico de drogas, em São Sepé. Um deles, de 51 anos, é suspeito de ser o chefe do tráfico de drogas na cidade.

De acordo com informações do delegado Antônio Firmino de Freitas Neto, que coordenou a Operação Octopus, os homens foram presos por volta das 8h30min, nos Bairros Santo Antônio, Lili e Centro. Junto com eles foi apreendido quase 1 quilo de cocaína e 70 gramas de crack.

O trio foi preso após investigações da Delegacia de São Sepé durante 11 meses. O homem de 51 anos era funcionário de uma funerária e a suspeita é que ele usava os carros funerários para transportar das drogas, que eram distribuídas em diversos pontos da cidade e da região.

Os homens foram encaminhados para o Presídio Estadual de São Sepé.