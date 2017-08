Suspeito de abusar sexualmente de criança é preso em Cruz Alta

Violência 18/08/2017 | 17h28 Atualizada em

A Brigada Militar de Cruz Alta prendeu, nesta sexta-feira, um jovem suspeito de ter abusado sexualmente uma criança, na semana passada, no município. De acordo com a ocorrência, o suspeito, que não teve a identidade informada pela polícia, estava foragido desde o dia do crime.

A delegada Lylian Carus, titular da Delegacia da Mulher de Cruz Alta e responsável pelo caso, os policiais iniciaram as investigações depois de uma denúncia anônima. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito, que ficou quase uma semana foragido.

No início desta tarde, policiais militares encontraram ele no Bairro Santa Terezinha e o encaminharam à delegacia para prestar depoimento. Em seguida, ele foi recolhido ao Presídio Estadual de Cruz Alta.

Não há informações sobre as circunstâncias do crime. A Polícia Civil segue investigando o caso.