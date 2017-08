Seminário na UFSM vai debater sobre investimentos em esporte e lazer na região

Evento 15/08/2017 | 12h00 Atualizada em

O esporte e o lazer caminham juntos. Ambos promovem ações em busca de maior qualidade de vida, de integração das pessoas, ajudam no combate à exclusão social e à marginalidade, entre muitos outros benefícios. Apesar de todos esses aspectos positivos, a maioria dos municípios opta por deixar essas áreas fora de suas prioridades. Para mudar essa realidade, um caminho é a informação.

Sistema Municipal de Esporte e Lazer permite que prefeituras recebem recursos para ações como as academias ao ar livre Foto: Gabriel Haesbaert / Newco SM

Mostrar os benefícios que o esporte e lazer podem oferecer às pessoas é o propósito do Seminário de Políticas Públicas para o Esporte e Lazer, que ocorrerá na sexta-feira, em Santa Maria. A promoção é do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

O evento regional, organizado junto com o Programa Rede Cedes/RS (Centros de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer), buscará reunir gestores públicos, professores, pesquisadores e estudantes da região para debater a criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer nos municípios. Esse é o primeiro passo para que as prefeituras possam se candidatar a recursos de programas e ações federais e estaduais destinados a essas áreas.

O tema chamou a atenção do Centro de Educação Física da UFSM depois de feito um mapeamento em 50 municípios do Estado. O levantamento mostrou que apenas cinco mantêm secretariais municipais de esporte e lazer. Na região, são apenas dois: São Gabriel e Rosário do Sul. Os demais optaram por aglutinar essas duas áreas numa mesma pasta, muitas vezes junto com cultura e turismo. Ou mesmo as excluíram de suas administrações.

ESPORTE NÃO É SÓ TORNEIO



O resultado dessa exclusão, motivada por questões financeiras, é a falta de ofertas de iniciativas saudáveis para a população. Em geral, o que ocorre são torneios esportivos voltados a um número pequeno de participantes. Mas esporte é mais que só jogar bola. Conforme o professor Matheus Saldanha Filho, coordenador do Programa Rede Cedes da UFSM, a concepção que existe em cidades pequenas é que esporte é só jogos e torneios.

– Por isso os municípios vivem de eventos, mas não conseguem implantar ações de esporte e lazer – afirma o docente, que é um dos organizadores do seminário.

O evento desta semana tem como objetivo orientar os gestores a implementarem o Sistema Municipal de Esporte e Lazer nos seus município a fim de poder aproveitar os recursos oferecidos por diferentes pastas, com os ministérios do Esporte, da Educação, da Saúde e de Infraestrutura. Todos têm programas e ações que podem ser bastante úteis às prefeituras, pois permitem investir na infraestrutura de praças e parques, por exemplo.

Saldanha lembra que as cidades podem receber ajuda para a melhoria até mesmo de avenidas, que costumam ser fechadas nos finais de semana para o lazer.

– São mais de 12 programas de terceira idade, crianças, deficientes – conta.

A previsão é reunir mais de 50 gestores da área de esporte e lazer dos municípios da região no seminário desta sexta-feira, na UFSM. A participação é gratuita.