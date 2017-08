Semana deve ser de frio intenso em Santa Maria

Tempo 13/08/2017 | 20h31 Atualizada em

Depois de um final de semana de bastante chuva, em que Santa Maria registrou o maior acumulado de todo o país – foram 141,2 milímetros de chuva em 36 horas –, a semana deve começar seca. O aguaceiro deve ir embora durante os primeiros dias desta semana, mas o frio promete ser o protagonista dos próximos dias.

Foto: GABRIEL HAESBAERT / NEWCO DSM

De acordo com o meteorologista Gustavo Verardo, a chuva que atingiu a Região Central e causou alagamentos na cidade durante o sábado e o domingo, parte, agora, em direção à Santa Catarina e ao Paraná. Com isso, as temperaturas devem cair.

– A partir de segunda-feira, a frente fria se desloca para Santa Catarina e a chuva cessa. O sol aparece entre nuvens de segunda até a próxima quinta-feira. Teremos temperaturas em declínio e sensação de frio, principalmente durante as manhãs – afirmou Verardo.



Bairros Camobi e João Goulart registram maior volume de chuva do domingo



No domingo, a mínima registrada foi de 17ºC, e já deu pra sentir o vento na pele. Por isso, é bom se preparar e deixar os casacos pesados bem à vista, porque nesta segunda, esses 17ºC devem ser a temperatura máxima em Santa Maria.

Confira, abaixo, como serão os próximos dias:

Segunda-feira – Mínima 10°C e máxima 17°C

Terça-feira – Mínima 7°C e máxima 17°C

Quarta-feira – Mínima 9°C e máxima 15°C

Quinta-feira – Mínima de 12ºC e máxima de 20ºC