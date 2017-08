Santa Maria tem chuva com granizo nesta quinta-feira

Tempo 10/08/2017 | 19h40 Atualizada em

Foto: Rafael Sanches Guerra / New Co DSM / New Co DSM

Foto: Rafael Sanches Guerra / New Co DSM / New Co DSM

Uma chuva com vento e granizo surpreendeu os santa-marienses no começo da noite desta quinta-feira. A chuva começou por volta das 18h30min e ganhou força em alguns minutos. Nas redes sociais, pessoas registraram a queda de granizo em pontos isolados da cidade. O bairro Perpétuo Socorro foi um dos locais onde as pedras foram vistas, assim como no bairro Nossa Senhora do Rosário. Não houve registro de ocorrência junto ao Corpo de Bombeiros de Santa Maria por causa do temporal. A Defesa Civil estava com uma equipe na rua no momento da chuva, mas de acordo com o coordenador regional do órgão, Cladmir do Nascimento, o fenômeno não foi considerado forte e, até às 19h, não tinha causado estragos.

Internautas também relataram queda de granizo na BR-158, no caminho que liga Santa Maria a Itaara. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no trecho do Km 319 a chuva foi rápida e intensa, mas o trânsito não chegou a ser afetado e a queda de granizo, que durou cerca de cinco minutos, não fez os veículos pararem.