Santa Maria registra maior volume de chuva do país

Em nenhuma outra cidade do país choveu tanto quanto em Santa Maria neste fim de semana. Das 3h de sábado às 10h deste domingo foram 141,2 milímetros, o maior volume do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



O aguaceiro chegou acompanhado de granizo, ainda na sexta-feira, após a sensação de abafamento causada por uma frente quente. A partir do sábado, foi uma frente fria combinada com a umidade vinda da região amazônica que alimentou a formação da chuva forte na região, conforme explica o meteorologista Gustavo Verardo.

O acumulado do mês até este domingo, 212,4 milímetros, representa mais do que a média esperada para todo o mês de agosto: 142 milímetros. Isso representa, no ranking nacional, que Santa Maria também ocupa a primeira posição relativa aos 13 dias de agosto. Em seguida,vem Caçapava do Sul, com 200,4 e São Vicente do Sul, com 179 milímetros, respectivamente, segundo e terceiro municípios onde mais choveu no Brasil neste mês.

Apesar da chuvarada, nenhuma ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. A informação é que apenas alguns pátios de casas próximas ao Arroio Cadena ficaram alagados.

Segundo assessoria de comunicação da prefeitura, um constante monitoramento vem sendo feito em todas as regiões da cidade. Em uma residência, na Vila Canários, foi entregue uma lona devido a um destelhamento.

A partir desta segunda, a chuva deve dar trégua combinada a uma queda nas temperaturas. Veja:



Segunda-feira - Mínima 10°C e máxima 17°C

Terça-feira – Mínima 7°C e máxima 17°C

Quarta-feira – Mínima 9°C e máxima 15°C