Saiba como preparar a casa para receber um gato

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Decidiu adotar um bichano? Além de um coração disposto a dar e receber muito carinho, o novo tutor precisa preparar a casa para a chegada do novo integrante da família. Afinal, gatos carregam a fama de serem exigentes para quase tudo.

A vendedora Stephani Stello que o diga! Em casa, ela tem nada mais nada menos do que seis gatinhos: Pitanga Preta, Sushi, Tigre, Mano, Gorda e Sabrina. A cada filhote que adota, Sabrina aprende mais a respeito do que é essencial para receber um novo gato no lar.

– Gatos são apaixonados por papelão. Não tem como explicar isso. A gente pode ter a cama mais fofinha do mundo, mas eles correm para as caixas de papel. Além disso, gostam de lugares apertadinhos. Acho que isso transmite segurança a eles – pondera.

Atendente no pet shop Planet Dog há quatro anos, Sabrina não resiste às novidades em brinquedos e acessórios para os felinos. Sempre que pode, leva um agrado para casa, mas ressalta que gatos são independentes. No fundo, dormem, comem e brincam onde e quando querem.

O sócio proprietário da Bicho Chic, Alessandro Vieira Rossarola, conta que a primeira preocupação dos novos tutores deve ser com vacinas e vermífugos. Imunizados, os bichanos só então ficam aliviados para comprar acessórios, como brinquedos, arranhadores e coleirinhas.

– Gatos não são adeptos ao uso de coleirinhas. Alguns tutores até usam, mas somente para identificação do animal – destaca.

A bancária Juliane Leviski é extremamente atenta à higiene do ambiente onde o Snobel e a Batatinha passam mais tempo. Ela conta que eles aprenderam a usar o ¿banheirinho¿ no dia em que chegaram em casa. Para Juliane, criar gatos não é trabalho, visto que são animais muito limpos.

– Gatos têm manias. Isso é fato. Comprei para eles um banheirinho com filtro de carvão ativado que neutraliza odores. Meus sofás e cadeiras são revestidos com material próprio para evitar que sejam arranhados. Tenho também uma pequena fonte, edredons apropriados e levo os dois ao veterinário regularmente. Porém, eles preferem dormir no sofá ou em cima dos móveis – diz ela.