Ruas do entorno da Saturnino terão bloqueios a partir de segunda

Segunda-feira é dia de dar as boas-vindas aos calouros da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). E, com o retorno das aulas na instituição de ensino superior, volta a "Festa dos Bixos" para a praça Saturnino de Brito, e a prefeitura de Santa Maria está preparada para a "Calourada Segura", que vai até a próxima sexta-feira.



Segundo o secretário de Gestão e Modernização Administrativa e chefe da Casa Civil, Guilherme Cortez, a festa deve ser realizada das 19h até, no máximo, 1h da madrugada. A partir das 19h as ruas no entorno da Praça Saturnino de Brito serão fechadas.

Para a estrutura da "Calourada Segura", foram instalados sete banheiros químicos, sendo um deles específico para pessoas com necessidades especiais.



Além disso, Cortez informa que galhos de árvores foram podados para ampliar o campo de visão das câmeras de segurança da prefeitura que fazem o monitoramento da praça.

A Superintendência de Fiscalização verificará o horário de funcionamento dos bares, que devem ficar aberto até as 22h. Conforme Cortez, apenas um bar, próximo à praça, tem alvará para funcionamento até a 1h da madrugada. Ambulantes que venderem bebidas terão seus produtos recolhidos. O secretário diz que a prefeitura está preparada para o evento.



– Esperamos um número menor de pessoas nesta edição, em comparação com a Calourada Segura de março. Até pela época do ano. O número de calouros que ingressa na UFSM no segundo semestre é menor. Mas, seguimos com a estrutura e com o trabalho integrado da prefeitura com a Brigada Militar e as polícias Civil e Federal – comenta o secretário.

Além desses órgãos, a ¿Calourada Segura¿ envolve, pelo menos, oito secretarias da gestão, a Guarda Municipal e outras instituições comprometidas com a segurança da população, conforme Cortez.

Foto: Fernanda Ramos / newCo DSM

NO CAMPUS

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFSM, em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), organiza a Semana da Calourada, que ocorre de hoje até sexta-feira, no campus Camobi.



De acordo com o pró-reitor da Prae, Clayton Hellig, a semana terá atividades artísticas, rodas de conversa, no hall do Restaurante Universitário (RU), e o encerramento com festa da Boate do DCE, na noite de sexta-feira, no Centro de Eventos.



Hellig salienta que a recepção dos calouros da UFSM ocorre dentro da universidade e diz que a instituição não está ligada, de qualquer maneira, à "Festa dos Bixos" na praça Saturnino de Brito.

Além disso, o pró-reitor comenta que, de 13 a 19 de agosto, ocorre a Semana de Acolhimento na Casa do Estudante Universitário (CEU), também no campus Camobi, com atividades artísticas e culturais. Esse evento encerra-se com a festa da Boate da União, no dia 19, no Centro de Eventos.



Hellig diz que, para entrar nas festas do DCE e da União, é obrigatório ser estudante universitário ou, pelo menos, estar acompanhado de um acadêmico da instituição.