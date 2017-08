Ruas de São Gabriel já contam com sistema de monitoramento

Região 09/08/2017 | 14h30 Atualizada em

Já está funcionando o projeto São Gabriel Mais Segura, que cria um sistema de monitoramento eletrônico em vias públicas com câmeras espalhadas por diversos pontos da cidade. A iniciativa é pioneira no Estado do Rio Grande do Sul e conta com uma parceria entre os setores público e privado que pretende dar mais segurança para moradores e lojistas.

São Gabriel é o primeiro município da região a implantar o sistema de câmeras para o cercamento eletrônico da cidade Foto: Felipe Oliveira / Câmara de Vereadores de São Gabriel

Durante o encontro de lançamento do projeto, na semana passada, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), 30 câmeras foram cadastradas à plataforma de monitoramento. O objetivo é formar um cercamento eletrônico com câmeras instaladas nas principais vias de acesso ao município e em locais estratégicos, como cruzamentos e avenidas.

O videomonitoramento pretende inibir atos de vandalismo nos estabelecimentos e serve como uma importante ferramenta para o poder público detectar, prevenir e reagir a situações de emergência ou ocorrências cotidianas, assim como na preservação do espaço público.

O principal diferencial é a participação consciente e colaborativa da própria comunidade. O projeto não envolve gastos públicos. Ele é mantido integralmente pela comunidade por meio de suas próprias câmeras particulares instaladas na parte externa da empresa ou residência. Podem aderir câmeras que já se encontram distribuídas pela cidade, além das novas câmeras que podem ser instaladas.

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

O tema segurança pública já vem sendo debatido pela Câmara de Vereadores e pela prefeitura desde o início do ano com o setor empresarial da cidade. Na Câmara, o projeto conta com o apoio da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Pública, presidida pelo vereador Cilon Lisoski (PR).

– É muito importante este processo colaborativo entre o poder público e a sociedade civil para a manutenção da segurança da nossa cidade. No futuro próximo, pretendemos conquistar a implantação de câmeras públicas para a cidade que sejam integradas a este projeto – comenta o vereador.

O vereador Claudiomiro Borges (PR), presidente da Câmara, anunciou que irá direcionar para a Brigada Militar dois monitores para ampliar a capacidade de monitoramento da corporação.

– A segurança pública se tornou prioridade nesta legislatura. Já direcionamos R$ 50 mil para o reaparelhamento da Polícia Civil, outros R$ 25 mil para aquisição de dois desfibriladores para os Bombeiros, e agora vamos apoiar mais este projeto com dois monitores para a Brigada Militar – afirma.

* Com informações de Felipe Oliveira, da Câmara de Vereadores de São Gabriel