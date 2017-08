Rua do Acampamento terá bloqueios a partir da semana que vem

Trânsito 04/08/2017 | 17h35 Atualizada em

Em função dos shows, previstos para acontecerem a partir de quarta-feira até o sábado, na Rua do Acampamento, na inauguração das lojas Tottal e Por Menos, o trânsito sofrerá bloqueios no centro de Santa Maria.



Inauguração de lojas terá shows na Rua do Acampamento



Nos dias de apresentações - a partir de quarta - as interdições começam na metade da tarde. Antes disso, na manhã de terça-feira, também há um bloqueio previsto. Os motoristas e usuários do transporte coletivo precisam ficar atentos com as alterações no trânsito. Confira os horários e trechos em que a rua ficará trancada:

– Terça-feira, dia 8: das 5h às 11h da manhã, a Rua do Acampamento ficará bloqueada (antes do túnel até a esquina com a Tuiuti). Neste dia, haverá teste de montagem do palco e vistoria dos bombeiros.

– Quarta, quinta e sexta-feira, das 9, 10 e 11: a Rua do Acampamento ficará fechadas das 16h às 24h

– Sábado, dia 12: o bloqueio será das 15h às 24h

ROTAS ALTERNATIVAS



– Quem vai de carro pela Avenida Rio Branco terá de fazer o retorno ou dobrar para a Rua Venâncio Aires.



– Quem trafega na Tuiuti conseguirá atravessar a Acampamento.

PARADAS DE ÔNIBUS



– Os paradões da Avenida Rio Branco, Catedral e do prédio da Sbofa (na Rio Branco, entre a Vale Machado e a Silva Jardim) serão desativados. Os passageiros terão de ir até a Rua Vale Machado para pegar os coletivos que seguirão pela Rua Floriano Peixoto.

– Na Rua Professor Braga, as paradas da linha T. Neves (perto da Via Centro e outra perto do Senac) serão desativadas. Para pegar o ônibus será preciso ir ao Paradão da Rua Pinheiro Machado (entre Acampamento e Professor Braga)

– No Paradão da Pinheiro Machado somente a linha Tancredo Neves terá embarques. As outras linhas que normalmente realizam o embarque neste ponto, deverão ir até a Rua Floriano Peixoto - entre a Rua Paul Harris e Avenida Presidente Vargas.

– Quem precisar pegar ônibus da linha Carolina - São José na parada que fica próxima da Panvel (na Venâncio próximo da esquina com a Floriano), terá de ir

ITINERÁRIOS

– Os itinerários das linhas afetadas deverão ser desviados pelas Ruas Vale Machado, Floriano Peixoto e José Bonifácio no sentido Centro - bairro.



– O itinerário da linha Carolina - São José deverá ser desviado pelas ruas Serafim Valandro, Silva Jardim, Floriano Peixoto e José Bonifácio.



– O itinerário da Linha T. Neves deverá ser alterado pelas Ruas José Bonifácio, Rua Riachuelo e Pinheiro Machado.

– Informações com a ATU pelos telefones (55) 3027-9001 e 3220-8397.