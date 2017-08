Rodovia que liga Santa Maria à Capital pode ter pedágio e duplicação

BR-290 08/08/2017 | 11h00 Atualizada em

Santa Maria e região imploram pela duplicação de, ao menos, uma das ligações do Centro do Estado até a Capital. Mas isso ainda é sonho e dependerá de mobilização, o que está em falta.

Um fato ocorrido na segunda-feira pode interferir na decisão de qual rodovia escolher para conseguir mais rápido essa ligação duplicada.



O governo Temer publicou, no Diário Oficial da União, a lista dos trechos de rodovias federais que serão incluídas no plano de privatização. Para surpresa, foi incluído o trecho da BR-290 entre Pantano Grande e Eldorado do Sul, além de toda a Freeway.

Duplicação da BR-290, em Pantano Grande, está sendo feita com dinheiro do Dnit atualmente Foto: Deni Zolin / Agencia RBS

Diante disso, há duas conclusões. A primeira é que a obra de duplicação entre Pantano e Eldorado deve parar e não deve ter mais verbas do Dnit, pois acabará sendo incluída no pacote de concessão para pedágios. A segunda, é que haverá uma mudança, pois até o início do ano, os planos não previam esse trecho na lista de concessões.

Outra rodovia incluída nesse pacote para privatização é a BR-386, mas só nos trechos entre Porto Alegre e Canoas e de Tabaí até a divisa com Santa Catarina. O trecho duplicado entre Tabaí e Canoas não deve ter pedágio.



A dúvida que fica é: no caso da BR-290, a concessionária que assumir o pedágio terá de concluir a duplicação? Tudo indica que sim. Mas só vendo para crer.



Se essa duplicação sair, é por essa rota a forma mais fácil de conseguirmos ligação duplicada daqui a Porto Alegre, pois pela RSC-287, com o Estado falido, será mais difícil. Mas teremos de esperar, quem sabe, uns 20 anos.