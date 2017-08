Retomada a construção de nova ponte de Agudo

Região 08/08/2017 | 14h30 Atualizada em

Está em fase de construção a nova ponte sobre o Arroio Corupá, em Agudo. A estrutura liga as localidades de Picada do Rio e Nova Boêmia.

Parte da ponte que já havia sido construída teve de ser demolida por falhas no projeto. Investimento é de R$ 2,1 milhões Foto: Márcia Müller / Prefeitura de Agudo

A obra é uma das maiores já realizadas pela prefeitura do município da Quarta Colônia. O investimento é de R$ 2,1 milhões. Os recursos são oriundos do Ministério da Integração Nacional, por intermédio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

A nova ponte ficará ao lado da antiga travessia, que ruiu no final de 2015. Ela terá 70 metros de extensão, 6 metros de altura e 7m20cm de largura. O setor de Engenharia da prefeitura informa que, se as condições do tempo permitirem, a nova ponte deverá ser entregue até o final do ano.

A obra esteve paralisada por quase dois meses devido a um impasse técnico, após a empresa responsável pela construção ser notificada pela prefeitura devido à necessidade de revisão do projeto arquitetônico. Após a realização de uma vistoria técnica e da coleta de concreto para análise, o Executivo liberou a construtora a retomar os trabalhos no local.

Contudo, parte do que foi construído anteriormente precisou ser demolida, a pedido da prefeitura. Dessa forma, segundo a prefeitura de Agudo, a nova ponte sobre o Arroio Corupá recomeçou a ser construída praticamente do zero.

No momento a empresa, Concreto e Pré-Moldados Palmeira, de Palmeiras das Missões, vencedora da licitação, está executando a parte de concretagem das vigas de fundação da cortina de concreto e dos pilares, sobre a fundação de tubulões. A obra é fiscalizada pelos engenheiros civis da prefeitura Gilberto Buriol e Felipe Felin Neves.

CHUVAS CAUSARAM DANOS

O trânsito na antiga ponte precisou ser interrompido em dezembro de 2015 devido a danos na estrutura provocados pelas fortes chuvas no município. O tráfego chegou a ser liberado em 2016, mas houve novas interdições ao longo dos meses seguintes, levando a prefeitura decretar situação de emergência para reivindicar a construção de uma nova travessia no local.

O investimento foi aprovado pela Defesa Civil nacional em abril do ano passado.

* Com informações da prefeitura de Agudo