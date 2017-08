Restaurante Universitário lança campanha para agendar refeições

Assistência Estudantil 07/08/2017 | 12h01 Atualizada em

O Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) lança, nesta segunda-feira, a campanha Agendamento das Refeições.



Segundo o pró-reitor de Assuntos Estudantis (Prae), Clayton Hellig, a iniciativa busca evitar o desperdício.



– Sabendo quantas pessoas vão comer, podemos ter uma ideia de quantas refeições preparar – explica



Os cardápios ficam disponíveis no site do RU e no aplicativo UFSM Digital.



COMO AGENDAR

– Pelo site

– Pelo aplicativo UFSM Digital

– Em qualquer um dos RUs da UFSM