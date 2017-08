Quatro Tentos da Canção começa sexta-feira em São Gabriel

Nativismo 10/08/2017 | 15h01 Atualizada em

Nesta sexta-feira e sábado, ocorre a primeira edição do festival Quatro Tentos da Canção de São Gabriel, categorias principal e piá.O evento nativista acontecerá no CTG Sentinela do Forte, a partir das 19h30min desta sexta-feira, e terá 14 composições disputando os prêmios, valorizando a música nativista e a cultura gaúcha.

Paralelo ao festival, ocorrerá também a primeira edição do Quatro Tentos da Canção Piá, voltado para crianças nas categorias Piá Taludo (de 11 a 14 anos) e Pré-Mirim (6 a 10 anos). Os shows de intervalo terão apresentações de talentos da terra, como Lucas Cornel e Gabriel Jardim.

O festival teve em torno de 57 composições inscritas de São Gabriel e cidades da região.

A organização do festival está a cargo de Bruno da Rosa Teixeira, Danner Marinho e Rafael Alves. Os jurados são os músicos Rogério Villagran, Alex Haar e Luis Felipe Cornel.

A noite de sexta-feira será destinada à apresentação das 14 composições da categoria principal (a partir dos 15 anos), em que serão selecionadas as melhores para a final do sábado, a partir das 19h.





SERVIÇO

_ O quê: 1º Quatro Tentos da Canção

_ Quando: sexta-feira, às 19h30min, e sábado, às 19h

_ Local: CTG Sentinela do Forte (Rua Duque de Caxias, 926, Centro), em São Gabriel

_ Ingressos: R$ 5

_ Informações: (55) 9.9674-3552 – 9.9993-0650 – 9.9916-8362, ou e-mail quatrotentosdacancao@hotmail.com

* Marcelo Ribeiro/Caderno 7