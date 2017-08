Quadrilha explode caixas de agências bancárias da região

Vila Nova do Sul 11/08/2017 | 08h29 Atualizada em

Duas agências bancárias foram explodidas na madrugada desta sexta-feira, em Vila Nova do Sul. Crime aconteceu por volta das 2h30min, enquanto a Brigada Militar se deslocava até Santa Margarida do Sul, município vizinho. O policiamento é revezado entre as duas cidades.

De acordo com informações da BM, cinco homens armados que tripulavam um carro de cor prata invadiram as agências do Banrisul e do Banco do Brasil, ambas na Avenida Dário Antunes da Rosa, próximas uma da outra. Depois de entrar nos locais, eles explodiram os caixas.

Ainda não há informações se foi roubado dinheiro dos bancos. Quando os policiais chegaram, os criminosos já tinham fugido. A Polícia Civil está investigando o caso.

Este é o terceiro caso de ataques a bancos em menos de um mês na região. Em julho, um caixa eletrônico da agência do Sicredi foi explodido em Santa Margarida do Sul. Em agosto, uma agência do Banrisul, em São Martinho da Serra, foi invadida e criminosos roubaram o cofre do local.