Programa oferece vagas para jovens na área de tecnologia em Santa Maria

Talentos da Tecnologia 18/08/2017 | 12h15 Atualizada em

Depois de contratar nove jovens na primeira edição do programa Talentos da Tecnologia, a empresa Ávato anunciou a segunda edição do projeto, que capacita jovens e dá perspectiva de contratação. Podem concorrer jovens entre 16 e 24 anos. Os interessados devem se inscrever até a próxima quinta, 24 de agosto, no site www.talentosnatecnologia.com.br.

Os selecionados farão cursos e, se aprovados, podem ser contratados com salário de R$ 1.035, mais vale refeição, celular corporativo, seguro de vida, plano de carreira e plano de saúde.

7 concursos públicos estão com inscrições abertas



Na primeira edição, foram mais de 400 inscritos.