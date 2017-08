Professores estaduais decidem suspender a greve

Ensino 04/08/2017 | 18h19 Atualizada em

Em assembleia na tarde desta sexta-feira, em Porto Alegre, os professores da rede estadual decidiram suspender a greve. A decisão foi por 1.015 votos a 705.

Ao invés de greve a categoria optou por um calendário de mobilizações. Os professores se reúnem, em nova assembleia que deve ser convocada pelo Cpers no dia 1º de setembro. Com isso, as aulas devem voltar ao normal a partir de segunda-feira nas escolas estaduais.

Pelo menos 18 escolas estaduais estão em greve em Santa Maria

Em Santa Maria, pelo menos 18 escolas aderiram à greve - de forma parcial ou total. A principal razão da mobilização da categoria é o parlamento dos salários do funcionalismo estadual.

AVALIAÇÃO

A diretora geral do 2º Núcleo Cpers, Sandra Regio, diz que a greve é o último recurso usado pela categoria. Ela explica que os professores e servidores estaduais sempre buscam o diálogo com os governantes, com o objetivo de conseguir acordos.

Se esta etapa não é efetiva, os educadores realizam outras atividades,como a "Operação Tartaruga", em que as aulas ocorrem com períodos reduzidos, por tempo determinado ou não. Sandra ainda comenta sobre os curtos períodos de paralisação.

O coordenador da 8ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), José Luis Eggres, empossado no cargo há cerca de uma semana, diz que fazer paralisação é um direito de manifestação legítimo, mas ao Estado cabe monitorar a situação.

Ele salienta que o governo estadual trabalha "com esforço" para regularizar a questão dos salários do funcionalismo. Ele pede a compreensão dos professores, pois a situação financeira do Estado não está favorável.