PRF realiza apreensão de 15 quilos de crack na BR-158

Na noite de sábado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de cerca de 15kg de crack, na BR-158, em Santa Maria.

De acordo com a PRF, a droga foi localizada em um Vectra, de cor prata, com placas de Colombo, no Paraná. O veículo foi abordado pelos policiais quando trafegava pela rodovia, após passar pelo posto da PRF.

Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

O motorista, um jovem de 25 anos, foi detido em flagrante por tráfico internacional de drogas e encaminhado à polícia judiciária para prestar depoimento. O carro onde estava a droga foi apreendido.