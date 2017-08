PRF apreende R$ 12 mil em agrotóxicos na BR-290

Rosário do Sul 04/08/2017 | 10h13 Atualizada em

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aprendeu cerca de 10 quilos de agrotóxicos na tarde de quinta-feira, em Rosário do Sul. A mercadoria foi encontrada após vistoriar o bagageiro de um Prisma na BR-290.

Conforme informações da PRF, o veículo, com placas de Estância Velha e conduzido por um jovem de 28 anos, trafegava no sentido Rosário do Sul-Santa Maria quando foi abordado pela polícia. Ao revistar o Prisma, policiais encontraram cerca agrotóxicos estrangeiros, que estavam escondidos sob a forração do porta-malas. A carga foi avaliada em R$ 12 mil.

O motorista foi detido em flagrante e, junto com o carro e as mercadorias, foi encaminhado à Polícia Judiciária de Santana do Livramento.