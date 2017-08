Previsão é de chuva com risco de granizo para o Dia dos Pais 

Mau tempo 12/08/2017 | 15h45 Atualizada em

A chuva e o vento trouxeram transtorno aos moradores de Santa Maria no fim de semana do Dia dos Pais. Apesar da forte queda d'água e do vento, a Defesa Civil local não recebeu nenhuma ocorrência de danos ou desabrigados na cidade, conforme o coordenador do município, Cladimir Nascimento.

De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), nas últimas 24 horas, a média de chuva em Santa Maria atingiu a marca de 45,2 milímetros. A estação pluviométrica com maior índice é a do Arroio Cadena, com 49,6 milímetros.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas de vento de sexta para sábado foram de níveis moderados. A maior velocidade atingida nas últimas horas foi na sexta-feira às 23h, quando a velocidade do vento atingiu 47,2 quilômetros por hora.

A velocidade atingida pelos ventos nos últimos dias, acarretou estragos pela cidade, como a uma estrutura de ferro na Avenida João Luiz Pozzobom, no Km 3, que cedeu e entornou em função da rajada de vento.

Foto: Charles Guerra / New Co

No sábado, a velocidade do vendo atingiu 45,6 quilômetros por hora, ao meio-dia. A previsão para o sábado à noite é de chuva forte e trovoadas. No domingo, o tempo deve ser nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Há, também, possibilidade de chuva forte com queda de granizo.



Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Riscos Potenciais

O Inmet publicou um aviso de regiões que podem passar por risco potencial até o sábado à noite, às 23h59min. Na região central, o alerta é voltado a cidade de Agudo. Confira algumas orientações do Inmet.

Riscos:

Quebra de vidros

Estragos consideráveis

Risco de queda de galhos de árvores

Alagamentos

Incidência de descargas elétricas e granizo

Ventos entre 17 e 27 m/s (61 e 99 Km/h)

Chuvas Intensas entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 a 100 mm/dia e granizo.



Instruções:

– Abrigue-se da chuva torrencial que poderá estar acompanhada de granizo e causar inundações.

– Não se abrigue debaixo de árvores, nem em frágeis coberturas metálicas, pois há riscos de quedas.

– Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia e o gás.

– Coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos bem fechados e em local protegido.

– Revise a resistência da sua casa, principalmente o madeiramento de apoio do telhado.

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda (risco de queda pelo vento).

– Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 153) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).