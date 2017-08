Praça Saldanha Marinho será palco de shows em inauguração de loja

Lazer 07/08/2017 | 12h51 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Foto: Charles Guerra / New Co

Quatro grandes atrações estão programadas para acontecer na Praça Saldanha Marinho, nesta semana, para comemorar a inauguração de mais uma loja do Grupo Grazziotin em Santa Maria. O novo local foi confirmado nesta manhã.

Os shows, que seriam na Rua do Acampamento, em frente à nova loja, foram transferidos para a praça, conforme a gerente responsável pelo Grupo Grazziotin em Santa Maria, Luciane Modernel.

– Já havíamos definido que não seria na Rua do Acampamento, por conta da grande procura do público. Nesta segunda-feira, foi confirmado que será na Praça Saldanha Marinho, como estávamos negociando com a prefeitura – garante Luciane.

– No sábado, nós da secretaria, junto com o Grupo Grazziotin, estávamos em negociação para a troca do local, porque a procura pelos shows é muito grande. Na manhã de hoje, eu conferi a agenda da Praça Saldanha Marinho, para ver se não haveria conflito com outro espetáculo, e confirmamos que os shows serão lá – explica o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Ewerton Falk.



De quarta-feira a sábado, o público poderá prestigiar shows gratuitos a partir das 19h na praça. Apenas na quinta-feira, o show será às 18h30min. Confira a programação:



– Quarta-feira, dia 9 - João Luiz Corrêa e Grupo Campeirismo

– Quinta-feira, dia 10 - Grupo Rodeio

– Sexta-feira, dia 11 - Cia Teatral da Cidade, com o espetáculo Vendedor de Sonhos

– Sábado, dia 12 - César Oliveira e Rogério Melo