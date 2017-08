Posto de saúde do São José precisa de melhorias

Diário nos Bairros 07/08/2017 | 11h30 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Posto de saúde está sem cerca de proteção Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

O posto do programa Estratégia Saúde da Família, do Bairro São José, em Santa Maria, oferece um serviço importante para a comunidade, mas está precisando de ajuda. Além de problemas na infraestrutura, como a falta de uma cerca de proteção, o prédio é, constantemente, alvo de vandalismo.

– Falta tudo aqui no nosso bairro. Os vândalos destruíram a cerca do posto, que não tem portão também. Além disso, é muito inseguro aqui, a gente não pode sair de casa à noite – reclama uma moradora que vive há 25 anos no local e que pediu para não ser identificada.

Portão enferrujado e lixo são realidades no posto de saúde Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Conforme Renan Berleze Recchia, ex-presidente da associação comunitária do bairro, há mais de 10 anos, as cercas do posto estão enferrujadas e caídas. A grama está cortada e pneus pintados acomodam flores que foram plantadas pela comunidade da Escola Municipal de Educação Infantil João Franciscatto, mas o pátio bem cuidado divide espaço com o lixo espalhado na entrada do estacionamento.

Pracinha tem brinquedos enferrujados Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Também na área externa do posto, uma pracinha, que deveria proporcionar diversão, acaba oferecendo riscos para a criançada, já que os brinquedos estão velhos, sem tinta e enferrujados. Quando chove, a área recreativa fica tomada pelo barro, o que deixa a brincadeira quase inviável. No local, também existe uma academia ao ar livre, que foi colocada à disposição da população há cinco anos. Mas os moradores já não a usam mais para exercícios, já que os aparelhos também estão enferrujados e com problemas. Um deles caiu depois de 15 dias da inauguração e está até hoje no chão.

– Nós estamos sem espaços de lazer no bairro. O que é lastimável, porque as crianças ficam sem um local para brincar, e nós não temos um espaço de convivência agradável – afirma a moradora.

O posto de saúde foi reformado há pouco tempo, e mais de R$ 60 mil reais foram gastos só para fazer a pintura. Mas a melhoria não contemplou os outros problemas que ainda aguardam por solução.

PAVIMENTAÇÃO

Rua em frente ao posto de saúde tem muitos buracos Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Ainda conforme o ex-presidente da associação comunitária, havia a expectativa de que cerca de 400 metros da Rua Antônio Gonçalves do Amaral, onde fica o posto, fossem asfaltados, mas a via ainda está cheia de buracos e, em dias de sol, a poeira toma conta.

Em dias de chuva buracos da via se transformam em poças d'água Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

O QUE DIZ A PREFEITURA

Sobre o posto de saúde:

Conforme o superintendente administrativo-financeiro da Secretaria de Saúde do Município, Heverton Prates, não havia, até agora, pedido para que fosse realizada intervenção na estrutura que cerca o posto. Segundo ele, a superintendência irá realizar uma vistoria no local para averiguar a possibilidade de haver uma manutenção no portão. Ainda não há prazo para o serviço, já que é necessário avaliar a disponibilidade de recursos

Sobre as condições da rua Antônio Gonçalves do Amaral:

Conforme o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Paulo Roberto de Almeida Rosa, a rua foi patrolada no início deste ano, em quase toda a sua extensão, ficando de fora apenas o trecho entre a Rua Helena Toniolo Figueira e a Travessa Rigão

Sobre a segurança pública:

Apesar de a segurança ser dever do Estado, de acordo com o superintendente da Guarda Municipal (GM), Sandro Nunes, a Guarda está sempre presente no Bairro São José, com rondas ostensivas, já que as escolas municipais são atendidas pelo efetivo. Além disso, a guarda também está trabalhando na criação de um posto avançado na Rua João Machado Soares, no Bairro Camobi, que tem por finalidade atender a comunidade da Região Leste. Nunes acrescenta que essa ação só foi possível pois a comunidade da região se organizou e, através da Associação Camobi Segura, encabeçou a reforma de um espaço público municipal que estava abandonado e que vai abrigar a equipe da guarda