Polícia prende suspeito de assaltar ônibus duas vezes em menos de cinco horas

Santa Maria 16/08/2017 | 11h53 Atualizada em

Um dos suspeitos de assaltar o mesmo ônibus em menos de cinco horas em Santa Maria foi preso preventivamente nesta manhã. O homem, de 33 anos, é suspeito de participar junto com o comparsa, de 24 anos, do crime que aconteceu no dia 26 de julho.

De acordo com a delegada Luiza Santos Souza, que está respondendo pela 3ª Delegacia de Polícia, ele foi identificado com auxílio de imagens de câmeras de segurança e testemunhas que estavam no coletivo no momento do crime.



Conforme a delegada, o homem não quis se manifestar em depoimento, nesta manhã, na delegacia. Após o registro da ocorrência, ele será encaminhado a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).

O outro suspeito de participar do crime já foi identificado, mas ainda não foi localizado. A polícia segue investigando o caso.