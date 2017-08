Polícia prende mais um suspeito de assaltar ônibus em Santa Maria

Prisão 16/08/2017 | 19h13 Atualizada em

Foi preso na tarde desta quarta-feira, por volta das 17h, o outro suspeito de ter assaltado um ônibus em Santa Maria. O suspeito, de 24 anos, teria assaltado, junto com um comparsa, um ônibus por duas vezes em menos de cinco horas, no dia 26 de julho.

O comparsa dele, um homem de 33 anos, foi preso na manhã desta quarta e, além destes assaltos, conforme o delegado Sandro Meinerz, da Delegacia Regional de Polícia, ele também é investigado por envolvimento em outro caso de assalto a transporte coletivo na cidade.

Ambos estão presos em caráter preventivo e recolhidos na Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm). Eles foram identificados por imagens de câmeras de segurança e reconhecidos por vítimas dos assaltos. A 3ª Delegacia de Polícia deve concluir o inquérito policial em até 10 dias.

O CASO

O ônibus que faz a linha Vila Oliveira foi alvo de dois assaltos no dia 26 de julho: um por volta das 19h e outro pouco antes da meia-noite. Antes disso, o coletivo foi assaltado duas vezes naquele mês.

As imagens das câmeras de segurança do ônibus registraram os crimes. Em ambos os casos, a dupla de criminosos esperava o coletivo em uma parada de ônibus que fica na Rua Aristídes Lobo, próximo à Rua Maxímiano, no Bairro Passo D'areia.