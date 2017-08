Polícia investiga denúncia de abuso sexual contra garotinha 

Santiago 17/08/2017 | 11h34 Atualizada em

Um homem, de 46 anos, foi flagrado abusando sexualmente de uma menina de 3 anos, em Santiago, no final da manhã de quarta-feira.

De acordo com informações do delegado Guilherme Antunes, a criança estava no portão da casa onde mora por volta do meio-dia. A mãe da menina foi chamá-la para almoçar, quando flagrou o homem, que seria um vizinho, passando a mão entre as pernas da filha.

O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado. O suspeito não foi localizado.