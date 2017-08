Polícia Civil pede reconstituição do assassinato de jovem de Santa Maria

Investigação 04/08/2017 | 20h38 Atualizada em

A delegada Débora Dias, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), pediu à perícia a reconstituição do crime que resultou na morte da santa-mariense Taisa Macedo Paula, 26 anos. A jovem estava grávida e, de acordo com o laudo da necropsia, tinha de 4 a 5 meses de gestação.

Polícia Civil confirma que jovem encontrada morta estava grávida



Taisa estava desaparecida desde o dia 12 de junho, quando saiu de casa, em Santa Maria, e não foi mais vista. O corpo da jovem foi encontrado em uma propriedade rural a cerca de cinco metros da estrada, parcialmente enterrado, na manhã do dia 18 de julho.



Em depoimento à polícia, logo após a localização do corpo, o suspeito – um homem que teria um relacionamento com Taisa – confessou a autoria do crime e confirmou ser Taisa a jovem encontrada morta. Na época, ele disse que teria encontrado a jovem na rua, no mesmo dia em que discutiram, e que ela teria entrado no carro dele.

Depois, segundo o suspeito, eles teriam ido até o local do crime, uma estrada na localidade de Rincão da Limeira, no interior de Itaara. Lá, eles teriam tido nova discussão, e Taisa teria tentado agredi-lo. Por essa razão, ele teria batido na cabeça dela com um martelo. Segundo a necropsia, a morte foi causada por traumatismo no crânio, o que confirma a versão do suspeito.