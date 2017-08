Polícia acredita que morte de apenado foi premeditada

41º assassinato do ano 10/08/2017 | 17h42 Atualizada em

A Delegacia de Polícia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Santa Maria já tem uma hipótese para o assassinato de Wagner Moraes Galha, de 21 anos, ocorrido na manhã desta quinta-feira. Segundo o delegado Gabriel Zanella, o crime foi premeditado.

– Nós passamos o dia todo apurando a motivação e autoria do crime, mas já sabemos que foi uma execução planejada. Os suspeitos sabiam que a vítima estaria passando pela rodovia neste dia e horário – afirmou o delegado.

A Polícia Civil trabalha, agora, na identificação dos autores do crime.



O jovem cumpria pena no regime semiaberto em São Sepé e foi baleado quando trafegava em sua motocicleta pela BR-392, pouco antes das 8h. O apenado saía do presídio às 6h40min para trabalhar em uma empresa de pinturas em Santa Maria e retornava às 19h30min.

A Brigada Militar informou que Galha seguia no sentido São Sepé-Santa Maria quando aconteceu o crime. Os disparos que atingiram a vítima – no tórax e na cabeça – foram efetuados por tripulantes de um carro que passou pela motocicleta na rodovia. O veículo ainda não foi identificado.



Galha havia sido preso em flagrante em maio de 2016 após um assalto em São Sepé. Ele foi condenado em outubro do mesmo ano a cumprir 5 anos e 4 meses de pena por roubar um malote de um motoboy do Mercado Cotrisel. Desde março desde ano, ele passou do regime fechado para o semiaberto.

Este foi o 41º assassinato do ano em Santa Maria.