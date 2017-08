Visitação 14/08/2017 | 15h31 Atualizada em

As sessões do Planetário da Universidade Federal de Santa Maria(UFSM) serão retomadas na quinta-feira. As atividades abertas ao público geral são realizadas todas as quintas-feiras, às 15h.



Escolas e grupos com mais de 30 pessoas devem agendar as visitas, com, no mínimo, 48 horas de antecedência. Informações e agendamentos podem ser feitos pelo telefone (55) 3220-8226.