Perícia afirma que homem que morreu em delegacia usou cordão de casaco para tirar a própria vida

Fabio Luis da Silva, 39 anos, usou o cordão do capuz do casaco para tirar a própria vida. Esse é o resultado da análise da perícia feita na cela da Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) de Santa Maria, onde o preso morreu na madrugada deste domingo.

Segundo a perita criminal do Departamento de Criminalística do Instituto-Geral de Perícias (IGP), Fernanda de Almeida, Silva "não tinha ferimento nenhum" pelo corpo, como foi suscitado em redes sociais.

– Quando cheguei ao local, os tênis dele, com os cadarços, e um cinto estavam em uma cadeira bem afastada da cela em que ele estava. Então, procurei ver de onde ele teria tirado aquele cordão e percebi que faltava o cordão do capuz – relatou a perita.



Homem morre dentro de cela da Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento em Santa Maria



A família de Silva chegou a questionar a causa do óbito do preso. Porém, a análise do local permitiu que a perícia chegasse às circunstâncias da morte.

– Não tenho dúvida nenhuma de que ele cometeu suicídio – afirmou Fernanda.

A Polícia Civil instaurou um inquérito, que será conduzido pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, para juntar todos os elementos relacionados à forma como Silva morreu.

Além disso, na esfera administrativa, uma sindicância vai apurar a conduta dos policiais que estavam de plantão na delegacia naquela madrugada, já que os presos, antes de serem encaminhados à cela, passam por revista, onde são retirados os objetos que possam causar auto-lesão.