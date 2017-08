Pedestre é atropelado no centro de Santa Maria

Trãnsito 10/08/2017 | 20h10 Atualizada em

Uma pessoa foi atropelada, no final da tarde desta quinta-feira, no centro de Santa Maria. O caso aconteceu na Rua Floriano Peixoto, entre a Venâncio Aires e a Andradas, por volta das 18h.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, que efetuou o atendimento das vítimas, com auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma motocicleta trafegava pela rua quando acabou atropelando um pedestre. Não há informações sobre a identidade da vítima.

Populares acionaram o socorro e as duas pessoas foram encaminhadas para atendimento médico pelo Samu. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O trânsito, no local, chegou a ficar bloqueado por cerca de meia hora, para atendimento da ocorrência e, em seguida, foi liberado.