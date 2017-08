Pátio Rural tem comida, shows, passeios e muitos mais

Agende-se 05/08/2017 | 12h02 Atualizada em

Neste final de semana, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a produção de agroindústrias, artesanatos e gastronomia tem endereço certo em Santa Maria: o Hotel Fazenda Pampas, em Camobi, onde ocorre a segunda edição de 2017 do Pátio Rural.



O evento, promovido pela prefeitura, será neste sábado e domingo. O jantar de sábado e o almoço de domingo serão preparados por produtores do Distrito de Pains. Os convites das refeições estão à venda Rancho das Tradições (Faixa Nova), Pratik Esportes (Rua do Acampamento) e na hora, no local, conforme a disponibilidade.



23 opções para curtir Santa Maria no final de semana



O acesso terá modificações em relação à última edição. A Rua Angelin Bortoluzzi (ao lado da Minami Motors) terá sentido único, só para a entrada no local. A saída será pela Estrada Municipal Daniel Rizzi.



PROGRAMAÇÃO

Atrações

_ Agroindústrias de Santa Maria

_ Artesanato dos distritos

_ Gastronomia dos distritos

_ Pátio Food Park (festival de foodtrucks)

_ Almoço e jantar colonial

_ Espaço Kids Esporte e lazer

_Parede de escalada do Grupo Bandeirantes da Serra

_ Passeio de dindinho

_ Passeio de cavalo

_ Pedalinho



Atividades culturais

Sábado (das 14h às 21h)

15h30min – Vocapampa

16h – Abertura oficial

17h – Na Blitz

18h – Cristiano Bissacotti

19h – Pintoo



Domingo (10h às 20h)

15h30min – Batata e banda

16h – Fato Consumado

17h – Joca Pinheiro

18h – Yasmine Mendes

19h – Will Bittencourt



Almoço e jantar

Jantar , sábado, às 20h

Cardápio – Risoto, galeto, salada, pão. Inclui sobremesas caseiras.

Valor – R$ 25

Almoço, domingo, às 12h30min

Cardápio – Churrasco, galeto, risoto de matambre, salada e pão

Valor – R$ 30



A entrada para o Pátio Rural é gratuita, e o estacionamento custa R$ 3.