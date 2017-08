Os calouros começam a festa na Praça Saturnino de Brito

Bixos 07/08/2017 | 20h15 Atualizada em

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) deu as boas-vindas hoje para cerca de 1,5 mil calouros da graduação e aproximadamente 700 acadêmicos novos da prós-graduação. E, mesmo que o destino da maioria desses estudantes seja o campus de Camobi, outro endereço, este no centro de Santa Maria, é o ponto de encontro dos calouros na tradicional junção na Praça Saturnino de Brito, conhecida popularmente como Praça do Brahma.



Até as 19h30min de ontem, ainda eram poucos os estudantes que chegavam ao local, mas a animação já era grande.

O mais novo estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental Hamilton Binato Júnior, 17 anos, estava muito feliz.

– Quero aproveitar muito esta semana, porque o resto do semestre vai ser de muito estudo – diz o jovem.

Foto: Charles Guerra / New Co

A festa na praça deve seguir até sexta-feira, e a prefeitura organizou uma estrutura para receber os novos estudantes universitários com a "Operação Calourada Segura", além de fazer modificações no trânsito para garantir a segurança dos calouros (veja abaixo horários e as ruas que serão bloqueadas).

Segundo o secretário de Gestão e Modernização Administrativa e chede da Casa Civil, Guilherme Cortez, foram disponibilizados no local sete banheiros químicos, sendo um deles para pessoas com deficiência, e oito tonéis de lixo com capacidade de 700 litros.

E, segundo, Cortez, o problema do acúmulo de lixo no local, recorrente nas reclamações de quem mora no entorno da praça, vai merecer atenção especial da prefeitura: entre meia-noite e 1h da madrugada, previsão de término da festa em cada dia, uma equipe do Executivo fará a limpeza do local.

– Queremos deixar tudo certo para os calouros e os moradores da região. Santa Maria é uma cidade universitária, e a festa de recepção dos bixos já é tradicional. A prefeitura só está tentando encontrar um equilíbrio entre os estudantes, que querem celebrar, e os moradores do entorno da praça, que têm direito ao sossego público – comenta o secretário.

Foto: Charles Guerra / Newco SM

A Calourada Segura tem o apoio de pelo menos oito secretarias municipais, das polícias Civil e Federal, da Brigada Militar, da Guarda Municipal e de outras instituições comprometidas com a segurança da população, afirma Cortez. Agentes dessas instituições farão ronda no local e contarão, ainda, com a ajuda do monitoramento de câmeras no entorno da praça.

SEMANA DA CALOURADA

Já no campus da UFSM, em Camobi, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Federal, em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), organiza a Semana da Calourada, que também começou hoje e ocorre até sexta-feira.

O evento promove atividades artísticas e rodas de conversa, no hall do Restaurante Universitário (RU), e terá o encerramento com festa da Boate do DCE na noite de sexta-feira, no Centro de Eventos, no campus (veja abaixo a programação completa da Semana da Calourada).

A UFSM salienta que a festa na Praça Saturnino de Brito não tem conexão com a Semana da Calourada, promovida pelo DCE e a universidade.