OPINIÃO: Você pode fazer diferença na vida de alguém. Simples assim!

Eu já contei algumas histórias neste espaço, que comprovam o quanto são importantes as políticas públicas de incentivo à cultura. A diferença que as ações podem fazer na vida das crianças, dos jovens e dos adultos no presente e no futuro.Na década de 90, o governo criou políticas públicas – federais, estaduais e municipais – para incentivar e estimular atividades culturais por meio da destinação de parte dos impostos.

É esse recurso que mantém hoje milhares de ações pelo Brasil. Na prática, o poder público renuncia parte dos recursos que receberia, para incentivar a execução de iniciativas sociais, culturais, educacionais, de saúde e esportivas, em benefício de várias pessoas. O investidor, pessoa física ou jurídica, por sua vez, apoia causas que pode acompanhar e potencializar.Em troca do aporte de recursos, as empresas obtêm contrapartidas dos projetos apoiados em benefício da sua imagem institucional. Uma estratégia de marketing com resultados legítimos e abrangentes.Tudo bem, mas isso é para empresas. Eu sou pessoa física! Sim, mas você também pode fazer a diferença.

A Lei Rouanet, por exemplo, autoriza que pessoas que declaram seu Imposto de Renda pelo modelo completo possam fazer doações financeiras para projetos aptos a receber esses recursos. E é fácil. O cálculo é feito com base no valor do IR Devido, seja ele a pagar ou a restituir. No caso de IR a pagar, o valor doado será descontado da quantia ainda a ser paga, e no caso de IR a restituir, o valor será somado à restituição.

A conta é a seguinte: se uma pessoa ganha R$ 100 mil em um ano, a grosso modo, recolhe R$ 27,5 mil ao imposto de renda. Seriam 6% desse valor que o contribuinte poderia doar, ou seja, R$ 1,65 mil. E o processo é simples. Basta fazer um Depósito Identificado na conta que é específica de cada projeto e fazer o lançamento na Declaração.Pela Lei Rouanet, qualquer pessoa física pode doar até 6% do valor devido ao imposto de renda por ano. No caso do projeto ser aprovado no Artigo 18 da Lei, esse valor será totalmente restituído no momento do cálculo da declaração anual.

É uma forma de você gerenciar o destino de parte do seu imposto.Procure conhecer os projetos da sua cidade que estão aptos a receber recursos do IR. É importante uma relação de confiança, para ter certeza de que o seu apoio será bem aplicado, bem investido, em ações que envolvam de fato a comunidade e que você queira se vincular. Tem muitas!Os incentivos fiscais provenientes de investimentos feitos por pessoas físicas têm a mesma importância dos originários de pessoas jurídicas.

À medida que o volume de recursos vindos das pessoas físicas se amplia, maior será o impacto positivo na sociedade. Um hábito saudável, que pode contribuir com as escolas, com as instituições, com as pessoas. No final das contas, você é o maior beneficiado, pode ter certeza!