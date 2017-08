OPINIÃO: Trabalhar em equipe para ¿destravar¿ Santa Maria

Artigo 07/08/2017 | 18h39 Atualizada em

Recentemente, conversei com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Santa Maria, Ewerton Sadi Falk Brasil, e a secretária-adjunta,Ticiana Fontana. Já conhecia ambos pelo trabalho feito em suas áreas de atuação. Falk é um conhecido de mais de 40 anos, um vencedor na vida por superar desafios pessoais, formar uma linda família, buscar a qualificação e ingressar no ramo empresarial com visão moderna. Ticiana, da mesma forma, é uma jornalista competente, séria e com credibilidade, vinda do berço Engel Fontana, que dispensa comentários. Dois jovens santa-marienses, com ideias modernas e muita vontade de trabalhar por Santa Maria.

Senti na dupla foco, bom senso, perspicácia, abertura ao diálogo e muita responsabilidade, mesmo frente às inúmeras dificuldades que a pasta que assumiram lhes confere. Falk e Ticiana demonstram ¿jogar em equipe¿, com o apoio dos demais membros da secretaria e da própria prefeitura. Aí reside o primeiro acerto. Ninguém faz nada sozinho, ainda mais numa administração pública e na esfera municipal, na qual os problemas são ainda maiores.

Diferenciar desenvolvimento de crescimento econômico é uma visão correta que a dupla quer implementar na secretaria que dirige. Para crescer, é preciso se desenvolver de forma sustentável e não cíclica para que a iniciativa se mantenha forte, gerando emprego e renda de forma equilibrada.

Compreender a matriz econômica de Santa Maria é outro ponto fundamental, principalmente para projetar e implantar as políticas públicas que deem sustentação para as propostas já em desenvolvimento e àquelas que estão sendo empreendidas. Valorizar a ação dos micro e pequenos empresários é outra tarefa vital, claro, sem deixar de lado o apoio às empresas maiores da cidade e as que querem aqui se instalar. Não posso esquecer da Economia Solidária e do Projeto Esperança/Cooesperança, que igualmente merecem toda atenção do Executivo local.

Mas é preciso vencer a burocracia. O secretário Falk e a adjunta Ticiana, com total apoio do prefeito Jorge Pozzobom e do vice Sérgio Cechin, querem ¿destravar¿ Santa Maria, no sentido de agilizar a liberação dos alvarás de funcionamento das empresas, com uma legislação jurídica correta e sem fragilidades. Trata-se do Programa Poupa Tempo, que busca desburocratizar processos, trazer facilidades aos empreendedores do município e, consequentemente, aumentar a geração de emprego e renda.

Falk até usou a seguinte expressão: ¿Os documentos precisam correr pela Prefeitura, e não o cidadão¿. Em pleno 2017, é inadmissível que haja tanta demora para liberar que uma empresa funcione na cidade de forma regular. Ninguém é contra a proteção ao cidadão, com saúde e segurança, mas o bom senso, em boa parte dos casos, precisa prevalecer. O Poupa Tempo, na atualidade, ¿é a menina dos olhos¿ da administração municipal.

Se a promoção do desenvolvimento endógeno está entre as principais metas da pasta de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, o olhar vai além, com mais objetivos propostos: melhorar a estrutura do aeroporto da cidade, fortalecer o setor de serviços e varejo, valorizar o centro histórico e consolidar o Distrito Industrial e o Tecnoparque, entre outros.

Diante de um orçamento escasso, a pasta tem papel de articulação e diálogo com os vários setores que já atuam e aqueles que querem empreender em Santa Maria. A tarefa é árdua, por vezes espinhosa, mas a dupla Falk e Ticiana está centrada na missão e disposta a trabalhar. Que tenha êxito, para o bem de Santa Maria.



Leia mais:

Os últimos artigos dos colunistas do impresso