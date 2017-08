OPINIÃO: Santa Maria no 13º Mundos de Mulheres e Fazendo Gênero 11

Artigo 04/08/2017 | 11h04 Atualizada em

Está terminando hoje, 4 de agosto de 2017, em Florianópolis (SC), o 13º Congresso Mundos de Mulheres. Esse é um evento que reúne, a cada três anos, mulheres de todas as partes do universo. Foi realizado pela primeira vez na América do Sul. Depois de passar por Israel, Holanda, Irlanda, Estados Unidos, Costa Rica, Austrália, Noruega, Uganda, Coreia, Espanha, Canadá e Índia, foi a vez de o Brasil sediar o ¿Women¿s Worlds Congress¿.

O encontro promoveu debates, apresentou desafios e reflexões acerca de políticas públicas para as mulheres. Foram muitas trocas de experiências, propostas de ação em níveis local, regional, nacional e mundial. Juntamente com esse encontro, ocorreu o Seminário Internacional Fazendo Gênero 11. Santa Maria esteve representada nesses eventos por meio de universitários(as), professores(as) e militantes, que buscam um mundo com menos violência e igualdade de direitos para todas e todos. Foi lindo ver e participar de um movimento com tanta gente colorida percorrendo o campus da Universidade Federal de Santa Catarina, no esforço conjunto por um planeta mais solidário.

Ouvir vozes desse âmbito e conhecer diferentes pesquisas e ações desenvolvidas sobre questões envolvendo mulheres e gênero nos renova, fortalece e empodera. Escolher o que assistir essa semana tornou-se uma proeza, pois muitos temas interessantes ocorriam simultaneamente por toda a parte do campus universitário. Foram 150 simpósios temáticos, fóruns de debates, apresentações artísticas, oficinas, mostras audiovisuais, mesas redondas, minicursos, conferências para agradar cerca de 8 mil participantes.

Nos breves intervalos, podíamos acessar a Tenda da Saúde, espaço este que proporcionou o debate sobre as mulheres no mundo do trabalho, parto humanizado, saúde mental, violência, entre outros. Foram dias intensos que favoreceram o diálogo sobre direitos humanos, direitos reprodutivos, educação, meio ambiente, política, raça/etnia, religião, saúde e sexualidades.

Voltamos felizes em saber que Santa Maria participou ativamente desse processo, trazendo para casa a tarefa sobre novas reflexões, não apenas para dentro das salas de aula, mas que perpassem todos os territórios. Que as provocações sirvam para gerar atitudes dinâmicas voltadas à saúde de nossa população. Povos de muitas cores, crenças e desejos se dispuseram a abordar intensamente todos esses temas com diversos pontos de vista. Retornamos com a certeza de que somos todas(os) diferentes, mas precisamos unir nossas vozes em prol de uma sociedade mais justa e humanitária.

O desafio está posto! Avante! Até Maputo/2020 para o 14º Congresso Mundos de Mulheres!



Leia mais:

Os últimos artigos dos colunistas do impresso