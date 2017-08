OPINIÃO: Países, cidades e curiosidades

Artigo 14/08/2017 | 14h00 Atualizada em

Revendo velhos guardados, lembrei que quando pensamos em países e cidades nos vem ¿A¿ curiosidade sobre local. De Paris, vem a curiosidade da Torre; de Roma, o Vaticano; da China, a Muralha; da Índia, o Taj Mahal; do Egito, a Pirâmide; do Rio de Janeiro, o Cristo; de Porto Alegre, a Redenção; de Buenos Aires, o tango; do Chile, o vinho; de Veneza, a gôndola; de Gramado, o chocolate; de Santa Maria, a Medianeira, os quartéis, a UFSM, e muito mais.Cada lugar tem sua curiosidade! Lembrei que, na Coreia, soube que tatuagem é ilegal, quase um crime.

Ser tatuador exige diploma de Medicina, gerando muita clandestinidade. Que na Polônia, os homens preparam os postes com ninhos para as cegonhas procriarem na migração da primavera. Que na Rússia, vi casa pintadas com listas horizontais azuis e brancas indicando que ali tem uma moça que quer casar. E que, em Londres, acendedor de lampião e limpador de chaminé ainda são profissões. No Brasil, Olinda tem o mosteiro construído em 1484, mas 1500? Tocantins tem o Jalapão com o capim dourado. Ceará, a estátua do ¿padinho¿. Maranhão, os Lençóis. Amazônia, a floresta. Bahia, o maior parque de energia solar. Forte Coimbra, o canhão condenado e acorrentado.

Vitória, o Rosário que inspirou o inaugurado pelo Papa Francisco em Fátima...O Rio Grande do Sul não deixa por menos. Entre Vespasiano Corrêa e Roca Sales, tem a ponte ferroviária alta de 143m, que não foi usada porque acabaram os trens. Victor Graeff tem a praça mais bela do Rio Grande com ciprestes esculpidos. Pinheiro Machado, o castelo do Assis Brasil desde 1904. Em Capão da Canoa, o Santuário Nossa Senhora do Trabalho com a escultura da padroeira registrada no livro do Patrimônio Cultural Italiano.

Veio de Milão, depois de exposta pelo autor, antes de doá-la ao Brasil. Nossos vizinhos não deixam por menos: Nova Esperança do Sul tem a Gruta de Fátima e o labirinto de 400 metros de comprimento, com entradas e saídas, altos e baixos, galerias que levam ao salão coberto, com bancos e altar, findando na cachoeira Véu da Noiva, com água do Arroio Lajeado Calça Bota. São Sepé, na Fazenda Boqueirão, tem o Fogo de Chão que não se apaga. Júlio de Castilhos, no distrito dos Mellos, está o Jardim das Esculturas. Cruz Alta tem a casa de Érico Veríssimo. Santo Ângelo, as missões.

Tio Hugo, a maior rótula, e ...Cada lugar tem sua beleza, particularidade, peculiaridade, curiosidade. Santa Maria tem muitas, e uma que me chama a atenção é o Mausoléu do Mallet, com os retos mortais do Marechal Emílio Luiz Mallet, Patrono da Artilharia Brasileira, e da dona Joaquina, sua esposa. Aqui tem museus, bibliotecas, templos religiosos, grupos de teatro, de dança, bandas, conjuntos e orquestras, cultura de norte a sul, de leste a oeste. Então, qual é a curiosidade de Santa Maria que você enfatiza quando fala da terra do coração do Rio Grande?